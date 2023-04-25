Швейцарский журналист заявил, что уровень жизни в Москве равен европейскому
Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche, журналист Роджер Кеппель побывал в Москве и сообщил, что уровень жизни в российской столице равен европейскому, сообщает «РЕН ТВ».
Он признал, что его впечатление разошлось с тем, что транслируют западные СМИ, говоря о крахе экономики России. Кеппель указал, что все импортные товары доступны, а дефицита не наблюдается. «Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы также своего рода символ этих изменений в мире», – сказал журналист.
Он также сравнил Берлин и Москву. Кеппель удивился тому, что в Москве много света, постоянно горят фонари, а сотовая связь отличается хорошим качеством. Этого нет в немецком городе.
Ранее в Кремле заявили, что Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция, сообщает «Радиоточка НСН».
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