Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche, журналист Роджер Кеппель побывал в Москве и сообщил, что уровень жизни в российской столице равен европейскому, сообщает «РЕН ТВ».

Он признал, что его впечатление разошлось с тем, что транслируют западные СМИ, говоря о крахе экономики России. Кеппель указал, что все импортные товары доступны, а дефицита не наблюдается. «Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы также своего рода символ этих изменений в мире», – сказал журналист.

Он также сравнил Берлин и Москву. Кеппель удивился тому, что в Москве много света, постоянно горят фонари, а сотовая связь отличается хорошим качеством. Этого нет в немецком городе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция, сообщает «Радиоточка НСН».

