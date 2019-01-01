Шнуров не углядел за Бузовой на «Форте Боярд»

Ольга Бузова пожаловалась на травму, полученную во время съёмок развлекательного шоу «Форт Боярд». В своём Instagram она опубликовала фото опухшей ноги и рассказал об испытываемой боли. По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», она даже не может ходить, пишут «Дни.ру».

Кроме того, Бузова призналась, что всё тело у неё покрыто синяками. Ольга выложила несколько видео, посвященных съемкам передачи, которую она, по собственному признанию, любила ещё с детства.

Съёмки обновленной версии проводятся по традиции во Франции, где расположен форт Боярд. Каждая команда состоит из пяти человек. Бузовой компанию составили звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова, стилист Александр Рогов, ведущий кулинарного шоу Александр Белькович и хореограф Евгений Папунаишвили.

Новым ведущим шоу «Форт Боярд» стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Недавно он назвал Бузову «крутой» в одном из видео в ее Instagram и заметил, что раньше не мог себе представить, что когда-нибудь скажет такое.

