Школы ряда белгородских муниципалитетов перевели на дистантционное обучение
О введении дистанционного обучения школьников и студентов, получающих среднее профессиональное образование, в приграничных и ряде других муниципалитетов Белгородской области, объявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, занятия в рамках дополнительного образования в указанных муниципалитетах будут организованы также в дистанционном формате.
«Торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00 до особого распоряжения», - уточнил губернатор.
Также, по его словам, в ночное время объявления о ракетной опасности будет доводиться до населения только через push-уведомления и СМС-оповещение.
Ранее Гладков заявил, что при обстреле Белгорода пострадали три человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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