Школы ряда белгородских муниципалитетов перевели на дистантционное обучение

По его словам, занятия в рамках дополнительного образования в указанных муниципалитетах будут организованы также в дистанционном формате.

«Торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00 до особого распоряжения», - уточнил губернатор.

Также, по его словам, в ночное время объявления о ракетной опасности будет доводиться до населения только через push-уведомления и СМС-оповещение.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле Белгорода пострадали три человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

