Школьные театры столицы получат широкое развитие в рамках нового городского Содружества
Более 400 театров в школах, более 50 театров на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в «Содружество школьных театров Москвы», сообщает пресс-служба московского правительства.
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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря объединению у каждого учащегося будет возможность попробовать свои силы на театральных подмостках, а школьные театры смогут расширить аудиторию.
Отмечается, что в каждой школе будет оборудована театральная студия, а спектакли сможет увидеть не только школьная аудитория, но и приглашённые зрители. Также планируется проведение фестивалей и конкурсов.
«Для работы над постановками мы будем активно приглашать деятелей культуры и искусства, чтобы юные артисты перенимали их опыт и знания, учились у мастеров своего дела», - рассказала Ракова.
Ранее Ракова заявила, что московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы — интересные и познавательные занятия от лучших преподавателей столичных вузов, сообщает НСН.
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