Школьные театры столицы получат широкое развитие в рамках нового городского Содружества

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря объединению у каждого учащегося будет возможность попробовать свои силы на театральных подмостках, а школьные театры смогут расширить аудиторию.

Отмечается, что в каждой школе будет оборудована театральная студия, а спектакли сможет увидеть не только школьная аудитория, но и приглашённые зрители. Также планируется проведение фестивалей и конкурсов.

«Для работы над постановками мы будем активно приглашать деятелей культуры и искусства, чтобы юные артисты перенимали их опыт и знания, учились у мастеров своего дела», - рассказала Ракова.

Ранее Ракова заявила, что московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы — интересные и познавательные занятия от лучших преподавателей столичных вузов, сообщает НСН.

