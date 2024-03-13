Школьников в Воронеже отправят на дистанционное обучение до 16 марта

Отмечается, что такое решение приняли в связи с необходимостью качественной подготовки помещений школ, в которых разместят участковые избирательные комиссии (УИК), а также для создания равных условий для всех обучающихся. При этом в детсадах, в которых будут функционировать УИК, 15 марта будут организованы дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Подчеркивается, что остальные дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что школьники Курска будут переведены на дистанционное обучение с 13 по 15 марта, передает «Радиоточка НСН».

