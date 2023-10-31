Школьники и студенты колледжей захотели изучить уникальные документы в Главархиве
Почти 250 школьников и студентов колледжей заявились на участие в отборочном этапе проекта “Уникальные документы. Взгляд нового поколения”, который запустил Главархив Москвы и Московский центр воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы, рассказала заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Планируется, что в ноябре ученики будут изучать документы знаменитых выпускников Московского Императорского университета, а в декабре займутся документами известных деятелей театра и кино, связанных с Московским университетом.
По словам Раковой, студенты крайне заинтересованы в участие в проекте, так как “Уникальные документы. Взгляд нового поколения” уже получили больше 250 заявок на участие.
Отмечается, что среди представителей медицинской сферы больше всего студентов заинтересовали Иван Сеченов, Николай Пирогов и Петр Ганнушкин, а среди деятелей театра и кино популярными среди учеников оказались Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Пудовкин.
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