Школам и колледжам нижегородской области порекомендовали отключиться от WhatsApp

Нижегородское Минобразования рекомендовало школам и колледжам отключиться от WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство.

В ведомстве уточнили, что это сделано из соображений безопасности. Отключения от мессенджеров, таких как Viber, WhatsApp и Twitter в российском регионе не затронут учащихся.

Письмо с рекомендациями уже разослали руководителям управлений образования муниципалитетов области.