Школам и колледжам нижегородской области порекомендовали отключиться от WhatsApp

Нижегородское Минобразования рекомендовало школам и колледжам отключиться от WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство.

В ведомстве уточнили, что это сделано из соображений безопасности. Отключения от мессенджеров, таких как Viber, WhatsApp и Twitter в российском регионе не затронут учащихся.

Письмо с рекомендациями уже разослали руководителям управлений образования муниципалитетов области.

Из WhatsApp решили сделать соцсеть

«Основанием для направления письма стали рекомендации, принятые координационным советом по защите информации при полномочном представителе президента РФ в ПФО, по исключению использования на рабочих местах иностранных интернет-сервисов в связи с возрастающими угрозами информационной безопасности», — заявили в пресс-службе ведомства.

В нижегородском министерстве не стали обозначать точный срок исполнения рекомендаций.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаМессенджеры
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