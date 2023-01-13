Шесть человек отправятся под суд за хищение из воинских частей Подмосковья
Следственный комитет России завершил расследование дела, по которому проходят шесть человек, обвиняемых в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Санкт-Петербурге имущества на 44,5 миллиона рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.
По его словам, всего речь идет о 80 наименованиях вещевого имущества общей стоимостью более 44,5 миллиона рублей. Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру, еще трое продолжают знакомиться с материалами дела.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили хищение 41 млн рублей в ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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