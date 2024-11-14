Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

По его словам, на встрече с российским лидером он назвал замедление YouTube «не очень целесообразным», а Путин ответил, что «там бывают всякие пакости».

«Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», - заключил кинорежиссёр.

Ранее Шахназаров заявил, что в 2023 году «Мосфильм» передал российской армии 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

