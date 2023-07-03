Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино

В Москве в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района.

Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.

Кроме того, в ходе благоустройства дворов московских школ и детских садов возведут новые детские площадки. Собянин подчеркнул, что горожане сами инициируют создание игровых зон для детей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:БлагоустройствоМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры