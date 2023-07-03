Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино

В Москве в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района.