Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино
В Москве в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района.
До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.
Кроме того, в ходе благоустройства дворов московских школ и детских садов возведут новые детские площадки. Собянин подчеркнул, что горожане сами инициируют создание игровых зон для детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru