Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе, здание которой построено в соответствии с новыми московскими стандартами и по новым требованиям, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что здание возведено по индивидуальному проекту вблизи будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. В поликлинике откроются филиалы консультативно-диагностического центра №6 и детской городской поликлиники №86.
Уточняется, что помощь медиков здесь будут получать 66 тысяч жителей Дмитровского района, проектная мощность - 750 посещений в смену: 250 - в детском блоке и 500 - во взрослом.
Отмечается, что в оснащение поликлиники войдёт новейшее медоборудование, а компьютеры медперсонала будут подключены к ЕМИАС.
«В Дмитровском районе, вы сами знаете, поликлиники старенькие, небольшие, население большое... мы приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня, оснащённую всем необходимым, современным оборудованием (КТ, МРТ), и детскую, и взрослую в одном месте. Получилось вроде неплохо», - заключил градоначальник.
Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в 2023 году в Москве построят около десяти новых поликлиник, сообщает RT.
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