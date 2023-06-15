Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

День города в Москве может пройти с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

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«Наверное, восьмого, девятого, десятого сентября», - сказал Собянин.

Он добавил, что праздник будет особенным благодаря формированию ощущения победы у горожан.

«Если у них будет получаться, и они достойно выдержат эти испытания, то это будет главным», - заключил мэр.

Накануне в пресс-службе Сергея Собянина сообщили, что мэр лично подал документы на выдвижение на выборы градоначальника Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:День ГородаМоскваСергей Собянин

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