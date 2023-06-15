Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве
15 июня 202319:36
День города в Москве может пройти с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.
«Наверное, восьмого, девятого, десятого сентября», - сказал Собянин.
Он добавил, что праздник будет особенным благодаря формированию ощущения победы у горожан.
«Если у них будет получаться, и они достойно выдержат эти испытания, то это будет главным», - заключил мэр.
Накануне в пресс-службе Сергея Собянина сообщили, что мэр лично подал документы на выдвижение на выборы градоначальника Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru