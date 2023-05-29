Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии, передает ТАСС.

Законопроект будет касаться тех лент, которые показывают за рубежом, но в Россию продавать не стали. Авторы инициативы отмечают, что схема в таком случае будет схожа с параллельным импортом. Ожидается, что мера поможет кинотеатрам избежать убыточности.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ признался, что изменил свое отношение к видеопиратству и призвал распространять по Сети зарубежный видеоконтент, чтобы довести до банкротства компании-производители. Чтобы смотреть западные киноновинки, Дмитрий Медведев рекомендовал журналистам искать «правильных пиратов и скачивать у них».

Медведев отметил, что до этого относился к такому «пиратству» отрицательно. При этом, по его словам, западные компании следует лишить неимущественных прав, которыми они пользуются в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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