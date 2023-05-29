Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии, передает ТАСС.

Законопроект будет касаться тех лент, которые показывают за рубежом, но в Россию продавать не стали. Авторы инициативы отмечают, что схема в таком случае будет схожа с параллельным импортом. Ожидается, что мера поможет кинотеатрам избежать убыточности.