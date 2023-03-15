Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России

Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.

В заключении социального комитета говорится, что на сегодняшний день 1,5миллиона человек (13% от общего числа) получают пенсию наличными средствами через другие организации. Теперь выплата наличных средств и их доставка будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи.

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Накануне депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому доставка пенсий, выплачиваемых наличными средствами, будет осуществляться только «Почтой России».

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который является одним из авторов документа, заявил, что это позволит гарантировать бесперебойное получение пенсий на всей территории страны. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 мая 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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