Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России
Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.
В заключении социального комитета говорится, что на сегодняшний день 1,5миллиона человек (13% от общего числа) получают пенсию наличными средствами через другие организации. Теперь выплата наличных средств и их доставка будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи.
Накануне депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому доставка пенсий, выплачиваемых наличными средствами, будет осуществляться только «Почтой России».
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который является одним из авторов документа, заявил, что это позволит гарантировать бесперебойное получение пенсий на всей территории страны. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 мая 2023 года.
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