Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России

Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.

В заключении социального комитета говорится, что на сегодняшний день 1,5миллиона человек (13% от общего числа) получают пенсию наличными средствами через другие организации. Теперь выплата наличных средств и их доставка будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи.