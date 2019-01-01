Общество

Сенаторы и депутаты предлагают возродить в России систему вытрезвителей

14 мая19:33

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ подготовлен группой депутатов и сенаторов. По словам одного из авторов инициативы – сенатора Валерия Рязанского – законопроект может быть принят до конца этого года и вступить в силу с 2020-го.

Как напоминает телеканал «360», медвытрезвители были ликвидированы в стране 7 лет назад. Предполагалось, что с работу с пьяными в общественных местах  организуют Минздрав и МВД, однако такие учреждения до сих пор не появились. В связи с этим, в ряде регионов началось создание специализированных заведений на местном уровне. Систему вытрезвителей предполагается восстановить на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. 

Эксперт: При зарплате в 15 тысяч можно покупать только нелегальный алкоголь

Как напоминает НСН, ранее Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год. Цифры специалисты озвучили неутешительные. Около 40% процентов проверенного алкоголя оказалось нелегальным. Всего за год служба провела более шести тысяч проверок, которые коснулись почти четырех тысяч организаций.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, обсуждая с НСН озвученные цифры, отметил, что это только половина правда.


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