Сенаторы и депутаты предлагают возродить в России систему вытрезвителей

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ подготовлен группой депутатов и сенаторов. По словам одного из авторов инициативы – сенатора Валерия Рязанского – законопроект может быть принят до конца этого года и вступить в силу с 2020-го.

Как напоминает телеканал «360», медвытрезвители были ликвидированы в стране 7 лет назад. Предполагалось, что с работу с пьяными в общественных местах организуют Минздрав и МВД, однако такие учреждения до сих пор не появились. В связи с этим, в ряде регионов началось создание специализированных заведений на местном уровне. Систему вытрезвителей предполагается восстановить на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.