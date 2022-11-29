Сенатор объяснил «неуклюжее» высказывание Драпеко о демократии

Сенатор Александр Карелин в беседе с NEWS.ru заявил, что депутат Госдумы Елена Драпеко «неуклюже» выразила свою мысль, когда сказала, что в России «пора заканчивать с толерантностью и демократией»

Он также призвал не осуждать ее за это, ведь это всего лишь «эмоции».

Депутат Драпеко предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем

Накануне Драпеко призвала покончить с излишней демократией и тем, что в России граждане могут свободно высказываться на любые темы. В этой связи она назвала страну слишком толерантной.

Ранее депутат Драпеко в беседе с НСН предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Права ЧеловекаСовфедГосдума
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