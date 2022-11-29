Сенатор объяснил «неуклюжее» высказывание Драпеко о демократии
Сенатор Александр Карелин в беседе с NEWS.ru заявил, что депутат Госдумы Елена Драпеко «неуклюже» выразила свою мысль, когда сказала, что в России «пора заканчивать с толерантностью и демократией»
Он также призвал не осуждать ее за это, ведь это всего лишь «эмоции».
Накануне Драпеко призвала покончить с излишней демократией и тем, что в России граждане могут свободно высказываться на любые темы. В этой связи она назвала страну слишком толерантной.
Ранее депутат Драпеко в беседе с НСН предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников
- Депутат ГД потребовал закрыть магазины и счета иноагентов
- Компания Starlink Илона Маска повысила тарифы для украинцев
- Силуанов заявил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
- Сенатор объяснил «неуклюжее» высказывание Драпеко о демократии
- Администратора канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве
- В Венгрии предупредили о зависимости от США в случае отказа от российского газа
- Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты
- Столтенберг напомнил, что двери НАТО для Украины открыта
- Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru