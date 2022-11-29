Сенатор объяснил «неуклюжее» высказывание Драпеко о демократии

Сенатор Александр Карелин в беседе с NEWS.ru заявил, что депутат Госдумы Елена Драпеко «неуклюже» выразила свою мысль, когда сказала, что в России «пора заканчивать с толерантностью и демократией»

Он также призвал не осуждать ее за это, ведь это всего лишь «эмоции».