Сенатор Деньгин: Футболист Соломатин, отправившийся на СВО, является примером
Экс-защитник московских «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин, который отправился на спецоперацию, является примером. Об этом заявил член Совфеда РФ Вадим Деньгин в интервью «Газете.Ru».
Он отметил, что нужно с уважением отнестись к решению Соломатина. По словам сенатора, поступок футболиста является примером того, как нужно любить свою страну.
Ранее, 7 августа, сообщалось, что Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española. В Telegram-канале Mash также появилось видео, в котором он сообщает о том, что он отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает «Радиоточка НСН».
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