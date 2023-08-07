Сенатор Деньгин: Футболист Соломатин, отправившийся на СВО, является примером

Экс-защитник московских «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин, который отправился на спецоперацию, является примером. Об этом заявил член Совфеда РФ Вадим Деньгин в интервью «Газете.Ru».

Медведвев: С начала года на службу по контракту приняли 231 тысячу человек

Он отметил, что нужно с уважением отнестись к решению Соломатина. По словам сенатора, поступок футболиста является примером того, как нужно любить свою страну.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española. В Telegram-канале Mash также появилось видео, в котором он сообщает о том, что он отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры