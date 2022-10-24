Семинар о развитии бренда от Роспатента пройдет в Калуге
Роспатент проведет обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста» в Калуге 26 октября. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что на мероприятии расскажут об объектах интеллектуальной собственности, в частности, географическое указание и наименование места происхождения товара. Также в рамках мероприятия объяснят про пошлины, льготы и мировой опыт использования интеллектуальной собственности в России.
Партнерами мероприятия выступили АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», региональные Торгово-промышленная палата и министерство экономического развития.
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