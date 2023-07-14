Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по 5 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выплат семьям граждан, возводящих фортификационные сооружения на приграничных территориях России.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что при ранении гражданам выплатят три млн рублей. В случае гибели, семьям работников будут назначены выплаты по пять млн рублей.

В указе уточняется, что мера будет действовать в республике Крым и Севастополе, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости
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