Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по 5 млн рублей

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что при ранении гражданам выплатят три млн рублей. В случае гибели, семьям работников будут назначены выплаты по пять млн рублей.

В указе уточняется, что мера будет действовать в республике Крым и Севастополе, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

