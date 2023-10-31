Семь заболеваний грудной клетки одновременно научили анализировать искусственный интеллект

Еще один комплексный сервис искусственного интеллекта, способный одновременно выявить на компьютерной томограмме грудной клетки признаки 7 патологий, заработал в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь врачи при анализе таких исследований могут выбирать из 5 доступных нейросетей наиболее удобное и эффективное решение. Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию. Еще в прошлом году работал всего один комплексный сервис, а сейчас врачам доступны уже шесть программных решений», — поделилась вице-мэр.

Сервис может определить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, а также ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Нейросеть выделяет цветовыми подсказками на медицинском изображении области отклонения от нормы, проводит необходимые измерения и составляет текстовое описание. Алгоритмы используют в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, реализуемого Комплексом социального развития с Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы.

Как отметил главный рентгенолог столицы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев, в эксперименте появляется все больше комплексных решений, которые определяют сразу несколько патологий.

«Это результат эволюции эксперимента. Его организаторы задают вектор для создания и развития интеллектуальных разработок. Так, переход к комплексным решениям был заявлен в конце 2021 года, и сегодня врачам доступны шесть программных продуктов. Предложения ... становятся все более конкурентоспособными, и врачи, в свою очередь, получают возможность выбора самых удобных для себя сервисов», – подчеркнул Васильев.

Первый комплексный ИИ-сервис стал помогать столичным врачам год назад, он обрабатывает в среднем около 20 тысяч лучевых исследований в месяц и может одновременно распознать признаки до 10 заболеваний на КТ органов грудной клетки. Второй сервис появился весной, третий – летом текущего года, четвертый заработал в сентябре. Кроме того, в Москве запустили первое комплексное решение, анализирующее КТ-исследования брюшной полости.

