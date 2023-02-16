Сбой зафиксирован в работе сервиса «Яндекс Музыка»

Пользователи «Яндекс Музыки» заявили о проблемах с доступом к сервису, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы DownRadar.

В работе Telegram произошел сбой

Отмечается, что при попытке зайти в приложение появляется сообщении о наличии проблем со связью и рекомендация «проверить настройки сети или обновить экран».

По данным DownRadar, на работу сервиса «Яндекс Музыка» пожаловались не менее 2 687 пользователей.

Ранее пользователи из России заявили о серьёзном сбое в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт» и остальных, сообщает НСН.

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