Сбой зафиксирован в работе сервиса «Яндекс Музыка»
Пользователи «Яндекс Музыки» заявили о проблемах с доступом к сервису, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы DownRadar.
Отмечается, что при попытке зайти в приложение появляется сообщении о наличии проблем со связью и рекомендация «проверить настройки сети или обновить экран».
По данным DownRadar, на работу сервиса «Яндекс Музыка» пожаловались не менее 2 687 пользователей.
Ранее пользователи из России заявили о серьёзном сбое в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт» и остальных, сообщает НСН.
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