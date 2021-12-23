«Сбережение народа»: Путин обрисовал главную цель цитатой из Солженицына

Сбережение народа, о котором говорил нобелевский лауреат Александр Солженицын, остаётся одной из важнейших задач и одним из драйверов роста экономики России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Ещё одним фактором роста глава государства назвал развитие инфраструктуры. В этом направлении, по его словам, предпринимаются серьёзные усилия. На эти цели из бюджета напрямую выделено 500 миллиардов рублей.

Дополнительно на 2022 год выделено 460 миллиардов рублей в рамках нацпроектов. Из Фона национального благосостояния в ближайшие годы будет также направлено 2,5 триллиона рублей.

Третий драйвер роста – повышение производительности труда, подчеркнул Путин.

