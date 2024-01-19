Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков

Мошенники уже начали использовать дипфейки, хотя подобные схемы обмана пока и не носят массового характера, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

Так, мошенники могут подделывать фото и видео, а также аудио и «считывать» голос владельца устройства.

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В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти.

Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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