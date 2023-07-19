«Сбер» открыл первый офис в Керчи
19 июля 202311:25
Сбербанк открыл первый офис в Керчи, говорится в сообщении пресс-службы организации.
На сегодняшний день в Крыму функционируют отделения Сбербанка в Ялте и Севастополе.
Жители самого крупного восточного города полуострова теперь смогут получить карты различного вида, открыть вклад, оформить кредиты и другие продукты банка.
Зампред правления банка Станислав Кузнецов в свою очередь отметил, что клиентопоток на полуострове в 2-3 раза выше, чем в южных офисах с аналогичным количеством людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru