«Сбер» открыл первый офис в Керчи

Сбербанк открыл первый офис в Керчи, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

На сегодняшний день в Крыму функционируют отделения Сбербанка в Ялте и Севастополе.

Жители самого крупного восточного города полуострова теперь смогут получить карты различного вида, открыть вклад, оформить кредиты и другие продукты банка.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов в свою очередь отметил, что клиентопоток на полуострове в 2-3 раза выше, чем в южных офисах с аналогичным количеством людей.

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ФОТО: sberbank.ru
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