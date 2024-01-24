Санкт-петербургские полицейские выявили несколько десятков нелегальных мигрантов

Отмечается, что в ходе проверки опросили порядка 200 иностранных рабочих, у нескольких десятков из них обнаружили нарушения миграционного законодательства. Нелегалов доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности, уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лиц, допустивших наиболее существенные нарушения, отправят в центры содержания иностранных граждан с последующим выдворением. Также им запретят въезд в страну сроком на несколько лет.

Согласно официальной статистике, сегодня в Петербурге находятся свыше 91 тысячи легальных мигрантов. Со всеми остальными борются правоохранители.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в нижней палате парламента была создана рабочая группа по вопросам миграции

