Самые «длинные» из строящихся станций метро расположены на Троицкой линии

Самые протяженные котлованы среди строящихся станций московского метро находятся на Троцкой линии, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Длина котлованов будущих станций «Новаторская» и «Тютчевская» Троицкой линии составляет 700 метров, а станции «ЗИЛ» – 870 метров», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что при этом длина самих строящихся станционных комплексов составляет около 200 метров.

По словам главы «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, оборотный тупик с пунктами техосмотра находится за «Физтехом». Длина котлована составляет 600 метров, что делает его самым длинным на новом отрезве салатовой ветки. Он напомнил, что оборотные тупики с пунктом техобслуживания расположены также за станцией «Кленовый бульвар». Длина котлована станции БКЛ – 644 метра.

