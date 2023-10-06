Самые «длинные» из строящихся станций метро расположены на Троицкой линии
Самые протяженные котлованы среди строящихся станций московского метро находятся на Троцкой линии, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Длина котлованов будущих станций «Новаторская» и «Тютчевская» Троицкой линии составляет 700 метров, а станции «ЗИЛ» – 870 метров», – сказал Бочкарев.
Он добавил, что при этом длина самих строящихся станционных комплексов составляет около 200 метров.
По словам главы «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, оборотный тупик с пунктами техосмотра находится за «Физтехом». Длина котлована составляет 600 метров, что делает его самым длинным на новом отрезве салатовой ветки. Он напомнил, что оборотные тупики с пунктом техобслуживания расположены также за станцией «Кленовый бульвар». Длина котлована станции БКЛ – 644 метра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru