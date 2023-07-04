«Самоубийство»: Путин оценил уничтожение российской культуры за рубежом

На встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС он отметил, что тот, кто пытается уничтожить российскую культуру совершает «попытку самоубийства, так как уничтожает сам себя».

«Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что россияне, которые всё время возмущаются «попытками отменить русскую культуру», не должны при этом вести себя таким же образом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».