Сальдо: Украинские власти вывозят ценности из музея Херсона
Киевские власти вывозят ценности из литературного музея в Херсоне. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отметил политик в эфире местной телерадиокомпании «Таврия», украинская сторона, в частности, перемещает картину с изображением старого Херсона.
«Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу», — предположил Сальдо.
Ранее врио главы региона отметил, что российские военные отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр, противник несет большие потери.
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