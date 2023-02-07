Сальдо: Украинские власти вывозят ценности из музея Херсона

Киевские власти вывозят ценности из литературного музея в Херсоне. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Минобороны РФ сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ в Херсонской области

Как отметил политик в эфире местной телерадиокомпании «Таврия», украинская сторона, в частности, перемещает картину с изображением старого Херсона.

«Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу», — предположил Сальдо.

Ранее врио главы региона отметил, что российские военные отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр, противник несет большие потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРегионыХерсон
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