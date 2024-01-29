Сальдо отреагировал на нападение на журналистку «Известий»
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, она «неоднократно работала в горячих точках на территории Херсонской области и не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды о преступлениях нацистов до людей». Глава региона указал, что Графчикова покидала Херсон одной из последних. Сальдо отметил, что он убедился в ее профессионализме и высоких нравственных качествах во время бесед и интервью.
Ранее на съемочную группу «Известий» напали, когда они пытались сделать репортаж с мероприятия блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже в Химках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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