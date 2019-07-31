Сайт ГИБДД с картой камер дорог России обрушился сразу после запуска

Ранее ГИБДД опубликовала карту, на которой указаны места расположения камер видеонаблюдения на всех дорогах России. Как сообщает Ura.ru, новый раздел появился на официальном сайте инспекции. Уточняется, что сейчас ресурс заполнен еще не до конца.



Благодаря новому сервису граждане смогут выбрать необходимый регион России и узнать, где находятся камеры видеонаблюдения. Чтобы открыть рaздел, необходимо перейти с глaвной стрaницы сaйтa в рaздел «Комплексы фотовидеофиксaции нa дорогaх».

Ранее стало известно, что россиян могут начать проверять на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав. Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что в предложении Минздрава есть неточности. По его словам, из-за пристрастие к алкоголю нужно вовсе запрещать садиться за руль, а не переносить получение прав всего на месяц.

