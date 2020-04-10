Садовничий подтвердил несколько случаев заражения COVID-19 в МГУ

Несколько сотрудников Московского государственного университета им. Ломоносова заболели коронавирусом. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

Российские вузы организуют сдачу сессий онлайн

«Слава богу, нам удалось практически избежать серьезных осложнений», - сказал он в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях распространения коронавируса.

Ректор отметил, что у заболевших сотрудников не было контактов внутри университета.

Отметим, что в ходе заседания глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что российские вузы в этом году готовы организовать сдачу весенней сессии онлайн.

Ранее Минобрнауки направило письмо ректорам российских вузов с предложением снизить плату за проживание в общежитиях в условиях коронавируса, либо вовсе отменить ее, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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