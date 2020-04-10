Садовничий подтвердил несколько случаев заражения COVID-19 в МГУ

«Слава богу, нам удалось практически избежать серьезных осложнений», - сказал он в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях распространения коронавируса.



Ректор отметил, что у заболевших сотрудников не было контактов внутри университета.



Отметим, что в ходе заседания глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что российские вузы в этом году готовы организовать сдачу весенней сессии онлайн.



Ранее Минобрнауки направило письмо ректорам российских вузов с предложением снизить плату за проживание в общежитиях в условиях коронавируса, либо вовсе отменить ее, передает RT.

