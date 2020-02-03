S7 предлагает пассажирам сдать билеты в Китай

В сообщении отмечается, что компания из-за вспышки коронавируса в Китае с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью останавливает полеты в китайские города. В связи с этим пассажирам, который ранее приобрели билеты на рейсы в Китай, в компании предлагают их сдать или обменять на вылет из других городов, в том числе, Токио, Осаки, Сеула, Бангкока, Пхукета, Камрани.

Ранее по решению Минтранспорта РФ было решено с 1 февраля остановить регулярное авиасообщение с Китаем.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, число заразившихся вирусом превысило 17 тысяч человек, из которых 360 скончались.



