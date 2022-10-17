С российских чиновников взыскали необоснованного имущества на 2 млрд долларов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников, сообщает ТАСС.

В России начнут конфисковать имущество у родных и друзей коррупционеров

На встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом, которая прошла в Эр-Рияде, он отметил, российские прокуроры имеют право предъявлять иски в отношении чиновников, не сумевших доказать законность происхождения принадлежащего им имущества.

«Только за последние два года судами его взыскано на сумму, эквивалентную двум млрд доллларов», - уточнил российский генапрокурор.

Ранее Игорь Краснов заявил, что зарубежные государства создают искусственные проблемы, которые препятствуют возврату выведенных из России активов, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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