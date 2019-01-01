С начала года в Москве введено в строй 26 социальных объектов

С начала 2019 года в столице введено в эксплуатацию 26 объектов социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы, с начала года в городе построены девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять объектов спорта, один досуговый объект и четыре культовых объекта.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что всего в столице в первой половине 2019 г. введено в строй 211 различных объектов недвижимости общей площадью 5 млн 502 тыс. кв. м (включая жилье).

«Для сравнения в первом полугодии 2018 г. московские строители сдали 2 млн 241 тыс. кв. м. «Всего в 2019 г. запланировано ввести 8,5 млн кв. м недвижимости», - отметил Левкин.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума заявил, что одной из основных задач городских властей является создание качественной городской среды.



