С 1 марта водителей обязали резервировать дату пересечения границы России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители должны будут заранее резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вступят в силу 1 марта, они будут действовать в течение года.
Водители будут резервировать дату и время через личный кабинет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в январе пояснял в беседе с НСН, что предложение касается только грузовых автоперевозок. Целью он называл избежание многочасовых пробок на границах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- СМИ: Нидерланды не готовы поставлять Украине авиацию
- Власти Крыма призвали освободить Одессу в рамках СВО
- На границе Польши и Белоруссии нашли тела трех человек
- СМИ: Высказывания Макрона о диалоге с Россией вывели Зеленского из себя
- С 1 марта водителей обязали резервировать дату пересечения границы России
- Глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений
- Politico: конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16
- В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
- Совладельца банка «Балтика» Олега Власова посадили на 17 лет
- В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru