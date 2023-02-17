С 1 марта водителей обязали резервировать дату пересечения границы России

Водители будут резервировать дату и время через личный кабинет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в январе пояснял в беседе с НСН, что предложение касается только грузовых автоперевозок. Целью он называл избежание многочасовых пробок на границах.







