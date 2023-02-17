С 1 марта водителей обязали резервировать дату пересечения границы России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители должны будут заранее резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вступят в силу 1 марта, они будут действовать в течение года.

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Водители будут резервировать дату и время через личный кабинет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в январе пояснял в беседе с НСН, что предложение касается только грузовых автоперевозок. Целью он называл избежание многочасовых пробок на границах.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:АвтомобилистыГраница
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