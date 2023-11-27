РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

При этом на данном этапе задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования.

Мощный ураган накрыл побережье Крыма и Кубани 26 ноября. Ветер достигал 40 метров в секунду, следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света. Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза.

Хозяйка гостевого дома «Астери» в Лоо Лидия Харлампиди рассказала «Радиоточке НСН», что стихия смыла рельсы и загнала жителей по домам. А руководитель «Радио Рекорд» (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе) Валентина Потапова подчеркнула, что с баз отдыха в регионе никого эвакуировать не пришлось, хотя шторм и прошелся по всему побережью.

