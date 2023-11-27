РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, сообщили в компании.
Так, вновь открыто движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги.
При этом на данном этапе задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru