РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Он отметил, что приказ министра науки и образования о возврате имени Патриса Лумумбы был подписан «буквально пару часов назад».

Имя Патриса Лумумбы было присвоено университету в 1961 году, однако в 1992 году университет переименовали.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:МинобрнаукиОбразование

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