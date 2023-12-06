«Рубашки, а не окопы»: Экс-генерал ФСБ оценил новые перспективы срочников

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сказал РИА Новости, что в случае принятия данных поправок у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в России нужно ввести медосмотры с 14 лет для того, чтобы потенциальные призывники могли поправить здоровье до службы в армии.



