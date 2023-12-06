«Рубашки, а не окопы»: Экс-генерал ФСБ оценил новые перспективы срочников

Хорошего опера за год не подготовишь, а призывников могут использовать в охране или технических службах ФСБ, сказал в эфире НСН Александр Михайлов.

Призывникам понравится возможность проходить службу в органах Федеральной службы безопасности, предположил в интервью НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

В Госдуму ранее внесли поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, разрешающие проходить военную службу по призыву в органах ФСБ.

В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ
«Как только это примут, будет много желающих не служить в пехоте или окопы копать, а быть в белой рубашке. Он может стоять в комендатуре, проверять удостоверения или охранять объекты. В ФСБ есть технические службы, куда могут попасть призывники. Призывники могут быть и со средним, и с высшим образованием, каждого будут рассматривать в индивидуальном порядке», - сказал Михайлов.

При этом он отметил, что хорошего оперативника за год подготовить невозможно.

«Надо отдавать отчет, что оперативной работой занимаются максимум 15%. Призывники служат год, а у нас средний срок подготовки хорошего опера – от 5 до 7 лет. При этом на моей памяти было много талантливых оперативников, которые доросли от проверки документов до генералов», - заключил собеседник НСН.
«Не годен один из 100!»: Соболев заявил, что медосмотры нужно ввести с 14 лет

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сказал РИА Новости, что в случае принятия данных поправок у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в России нужно ввести медосмотры с 14 лет для того, чтобы потенциальные призывники могли поправить здоровье до службы в армии.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ПризывникиФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры