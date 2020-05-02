Названа причина роста числа заражённых COVID-19 в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве может быть прямым следствием очередей, которые возникли в первый день введения электронных пропусков. Такую оценку в интервью «Интерфаксу» дал академик Российской академии наук, пульмонолог (специалист по болезням лёгких) Александр Чучалин.

С академиком не согласен мэр Москвы Сергей Собянин, по его данным, рост числа инфицированных в столице напрямую связан с увеличением количества тестов. Мэр сообщил, что объем экспресс-тестирования на антитела к COVID -19 увеличился в столице в 10 раз. Кроме того, выросла мощность рефренс-центров, где перепроверяют тесты. По словам Собянина, всё это дало возможность нарастить выявляемость инфицирования в 2 раза.

Академик Чучалин согласен, что ситуацию не стоит характеризовать как катастрофическую. Он подтвердил сроки убыли инфекции, озвученные ранее - вторая декада мая. По словам Чучалина, ближе к концу месяца вся эпидемия должна закончиться.

По последним данным за стуки, в России выявлено 9623 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее число заражённых приходится на Москву - 5358.

