Росстат: Более 22% детей в РФ в 2022 году родились вне брака

Более 22% детей в РФ в 2022 году родились вне брака, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Уточняется, что число родившихся детей в прошлом году уменьшилось почти на 7% по сравнению в годом ранее. За 2022 год родилось 304 087 детей.

Отмечается, что 724 младенца из всех родившихся в 2022 году стали десятым и более детьми в семье.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН заявила, что молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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