Росстат: Более 22% детей в РФ в 2022 году родились вне брака

Уточняется, что число родившихся детей в прошлом году уменьшилось почти на 7% по сравнению в годом ранее. За 2022 год родилось 304 087 детей.

Отмечается, что 724 младенца из всех родившихся в 2022 году стали десятым и более детьми в семье.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН заявила, что молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, передает «Радиоточка НСН».

