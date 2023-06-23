Росстат: Более 22% детей в РФ в 2022 году родились вне брака
Более 22% детей в РФ в 2022 году родились вне брака, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Уточняется, что число родившихся детей в прошлом году уменьшилось почти на 7% по сравнению в годом ранее. За 2022 год родилось 304 087 детей.
Отмечается, что 724 младенца из всех родившихся в 2022 году стали десятым и более детьми в семье.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН заявила, что молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru