Россиянка заявила о заражении штаммом «омикрон»

Российская туристка Юлия Демина, которая вернулась в РФ из ЮАР, заявила, что у нее обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает E1.RU.

По ее словам, медики пришли к ней сделать тест и сообщили, что, предположительно, у пациентки выявлено заражение омикрон-штаммом. Юлия также отметила, что на просьбу показать результат исследования ей ответили отрицательно.

Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» может стать «природной вакциной» от коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры