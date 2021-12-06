Россиянка заявила о заражении штаммом «омикрон»

Российская туристка Юлия Демина, которая вернулась в РФ из ЮАР, заявила, что у нее обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает E1.RU.

По ее словам, медики пришли к ней сделать тест и сообщили, что, предположительно, у пациентки выявлено заражение омикрон-штаммом. Юлия также отметила, что на просьбу показать результат исследования ей ответили отрицательно.