Россиянка заявила о заражении штаммом «омикрон»
Российская туристка Юлия Демина, которая вернулась в РФ из ЮАР, заявила, что у нее обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает E1.RU.
По ее словам, медики пришли к ней сделать тест и сообщили, что, предположительно, у пациентки выявлено заражение омикрон-штаммом. Юлия также отметила, что на просьбу показать результат исследования ей ответили отрицательно.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» может стать «природной вакциной» от коронавируса.
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