Россиянин вышел на свободу спустя 26 лет тюрьмы на Занзибаре

В африканской стране Дмитрий оказался совсем ребенком: там работала его семья. В 1997 году он попал под суд, когда его обвинили в убийстве друга. Дмитрий якобы зарезал его ножом и забрал 18 тысяч долларов, сам он это отрицает.



Дело шло несколько лет, но в итоге суд приговорил мужчину к казни через повешение. Однако президент Занзибара вмешался в дело и заменил смертный приговор пожизненным заключением. Так мужчина застрял в тюрьме на 26 лет.



Из тюрьмы 45-летний Дмитрий вышел 11 января — в этот день на Занзибаре ежегодно объявляют амнистию. Первым делом он встретился с мамой и подал документы в российское посольство, чтобы получить паспорт и вернуться на родину.

