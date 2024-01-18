Россиянин вышел на свободу спустя 26 лет тюрьмы на Занзибаре
Россиянин вышел на свободу спустя 26 лет тюрьмы на Занзибаре, пишет «Комсомольская правда».
В африканской стране Дмитрий оказался совсем ребенком: там работала его семья. В 1997 году он попал под суд, когда его обвинили в убийстве друга. Дмитрий якобы зарезал его ножом и забрал 18 тысяч долларов, сам он это отрицает.
Дело шло несколько лет, но в итоге суд приговорил мужчину к казни через повешение. Однако президент Занзибара вмешался в дело и заменил смертный приговор пожизненным заключением. Так мужчина застрял в тюрьме на 26 лет.
Из тюрьмы 45-летний Дмитрий вышел 11 января — в этот день на Занзибаре ежегодно объявляют амнистию. Первым делом он встретился с мамой и подал документы в российское посольство, чтобы получить паспорт и вернуться на родину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru