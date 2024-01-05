Россиянин пытался вывезти в Литву раритетный автомобиль

Отмечается, что речь идет о легковом автомобиле ЗИС 110 1947 года выпуска. Белорусские таможенники пресекли попытку и составили протокол на нарушителя.

Автомобили, которые произвели до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. При этом, стоимость незадекларированного раритетного авто составляет порядка 17,2 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

