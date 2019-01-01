Россияне стали чаще жаловаться на сотовых операторов и реже на связь

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам. Как отмечают «Известия», этот список возглавили навязывание дополнительных платных услуг и завышение счета. При этом чуть реже поступают жалобы на качество связи.

В Роскомнадзоре добавили, что во втором квартале этого года пользователи стали чаще жаловаться на мобильных операторов. Всего за этот период к компаниям «большой четвёрки» поступило 1648 жалоб. Как отмечает «Свободная пресса», общее количество таких обращений выросло на 21,5 процент.