Россияне стали чаще жаловаться на сотовых операторов и реже на связь
Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам. Как отмечают «Известия», этот список возглавили навязывание дополнительных платных услуг и завышение счета. При этом чуть реже поступают жалобы на качество связи.
В Роскомнадзоре добавили, что во втором квартале этого года пользователи стали чаще жаловаться на мобильных операторов. Всего за этот период к компаниям «большой четвёрки» поступило 1648 жалоб. Как отмечает «Свободная пресса», общее количество таких обращений выросло на 21,5 процент.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что потребуют объяснений от интернет-магазина Ozon в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей.
Напомним, что в задачи Роскомнадзора входят надзор за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону о персональных данных в России и деятельность по организации радиочастотной службы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
- Иран опроверг попытку задержать британский танкер
- Британский фрегат отогнал иранские катера от танкера в Ормузском заливе
- Цены выше - траты больше. Средний чек россиян в июне увеличился
- После шорт и Киева команда Зеленского взялась за Россию