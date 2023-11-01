Россияне стали чаще покупать дождевики и флисовые шапки

Кроме того, россияне купили на 120% больше флисовых шапок, чем год назад. Количество покупок резиновых сапог выросло на 35%, перчаток - на 20%, а курток - на 15%.

Отмечается, что стоимость дождевиков выросла на 7%, а флисовых шапок - на 11%.

Ранее стало известно, что продажи подержанных книг на российских маркетплейсах выросли на 38% за первую половину года, отмечают «Известия».

