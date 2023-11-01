Россияне стали чаще покупать дождевики и флисовые шапки
1 ноября 202320:57
Россияне приобрели в сентябре-октябре на 61% больше дождевиков, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс».
Кроме того, россияне купили на 120% больше флисовых шапок, чем год назад. Количество покупок резиновых сапог выросло на 35%, перчаток - на 20%, а курток - на 15%.
Отмечается, что стоимость дождевиков выросла на 7%, а флисовых шапок - на 11%.
Ранее стало известно, что продажи подержанных книг на российских маркетплейсах выросли на 38% за первую половину года, отмечают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru