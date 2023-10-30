Соцопрос: 67% россиян украсят свой дом к Хэллоуину
Почти две трети россиян (67%) собираются украсить дом к Хэллоуину (праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября). Об этом сообщил портал «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса строительной компании «Дачный Сезон».
Так, 44% респондентов добавят в интерьер дома мелкие детали. При этом 17% опрошенных развесят гирлянды, вырежут тыквы, нарядятся и приготовят «страшную еду», а 6% россиян украсят свой участок и фасад дома.
На вопрос о размере трат к празднику 58% соотечественников заявили, что потратят на празднование Хэллоуина до 5 тысяч рублей, 11% — до 10 тысяч рублей, 7% — до 50 тысяч рублей, 3% — до 100 тысяч рублей, 1% — больше 100 рублей.
При этом активно готовиться к празднику за неделю начинают 46% респондентов, за день или в день события — 27%, за две недели — 23%, за месяц — 4%. Почти половина опрошенных (45%) отметят торжество в кругу семьи, каждый четвертый — в одиночестве, а 30% респондентов встретятся с коллегами и друзьями.
Ранее бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов рассказал, как на праздник Хэллоуин можно приготовить для гостей «страшные» сладости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru