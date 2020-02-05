Россияне пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Напомним, в прошлый раз россияне пожаловались на сбой 27 января. Тогда также возникали проблемы с работой почты, поисковика и «Яндекс.Деньгами». В этот же день возникли серьёзные проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru по всей России. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Каждый четвёртый пользователь, сообщивший о сбое, не мог открыть сайт Mail.ru. 11% заявляли о проблемах со входом в почту. При попытке входа сайт выдаёт ошибку, сообщает, что введённый пароль неверный или пользователь вообще не зарегистрирован.

