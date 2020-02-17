Россияне попросили 25 млрд рублей на создание интернет-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») завершил прием заявок на первый из трех конкурсных отборов проектов по созданию интернет-контента для молодежи в 2020 году. Отмечается, что было подано более 1,2 тыс. заявок на 25 миллиардов рублей. Эта сумма существенно превышает объем субсидии: в этом году она составляет 3 млрд рублей. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

По словам генерального директора АНО «ИРИ» Антона Ключкина, интерес к конкурсу огромный, поэтому развернётся серьезная конкурентная борьба. Он отметил, что жанры интернет-контента самые разнообразные: веб-сериалы и фильмы, мобильные приложения и онлайн-фестивали, а также реалити-шоу и игры. Особое внимание участники конкурса уделили теме 75-летия Победы.

Добавим, конкурс проводится по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Участвовать в нём могут как состоявшиеся на рынке организации, так и молодые креативные студии.

Первая волна конкурса стартовала 20 января.