Россияне поддержали запрет на гаджеты в школах
Более половины россиян положительно отреагировали на идею запретить использовать в школах мобильные телефоны. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, запрет на гаджеты поддержали 67% респондентов. Кроме того, 62% граждан отметили, что такое решение положительно отразится на учебном процессе. При этом отмечается, что за последний год доля россиян, которые поддерживают такой запрет, сократилась.
Чаще всего запретить телефоны школьникам предлагали женщины — запрет мобильных устройств поддержали 70 процентов россиянок.
Блогер Андрей Бочаров в эфире НСН выступил против такой идеи. По его мнению, незачем делать школу совсем похожей на тюрьму.
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