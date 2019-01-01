Россияне поддержали запрет на гаджеты в школах

По данным ВЦИОМ, запрет на гаджеты поддержали 67% респондентов. Кроме того, 62% граждан отметили, что такое решение положительно отразится на учебном процессе. При этом отмечается, что за последний год доля россиян, которые поддерживают такой запрет, сократилась.

Чаще всего запретить телефоны школьникам предлагали женщины — запрет мобильных устройств поддержали 70 процентов россиянок.

Блогер Андрей Бочаров в эфире НСН выступил против такой идеи. По его мнению, незачем делать школу совсем похожей на тюрьму.

