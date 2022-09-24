Россияне 200 тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Больше двухсот тысяч звонков россиян поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает ТАСС.
Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, звонки начали принимать 22 сентября по номеру телефона 122. Работа справочной службы развернута по всей стране.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в Россию частичную мобилизацию. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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